Landim diz que Flamengo terá estádio com capacidade para 100 mil pessoas: ‘Maracanã é para jogo pequeno’ 

Reprodução/Flamengo Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sendo cercado por torcedores



Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou que o clube terá um novo estádio com capacidade para, no mínimo, 100 mil pessoas. A declaração do mandatário foi concedida para um torcedor ainda antes da partida contra o Athletico Paranaense, no último domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Estou trabalhando para conseguir o terreno. Meu amigo, você tirou da minha. [O novo estádio] vai ter, no mínimo, 100 mil pessoas. Maracanã é para jogo pequeno”, disparou o cartola, que foi exaltado por torcedores flamenguistas após a resposta. No final do mês passado, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), disse que iria atender ao pedido da diretoria do Flamengo em meio ao desejo do clube carioca em construir um estádio próprio na região do antigo Gasômetro, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o chefe do Executivo, já houve uma conversa com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, e com o comando do Exército para tratar do tema. Enquanto o banco estatal é responsável por administrar a área, a instituição militar tem quartel vizinho ao local cobiçado pela agremiação carioca.