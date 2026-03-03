Português, de 51 anos, chega para substituir o ex-lateral-esquerdo, demitido na madrugada desta terça-feira (3)

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo após demissão de Filipe Luís



O Flamengo fechou, nesta terça-feira (3), a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, de 51 anos, chega para assumir a vaga de Filipe Luís, demitido nesta madrugada, após goleada de 8 x 0 em cima do Madureira, pelo Campeonato Carioca.

Segundo apuração da reportagem da Jovem Pan, já há um acordo verbal entre o clube rubro-negro e o Jardim. Ele já tinha sido procurado pelo Flamengo no final do ano passado, quando as negociações de renovação de contrato do Filipe Luís estavam travadas.

O último trabalho de Leonardo Jardim foi no Cruzeiro, onde permaneceu de fevereiro do ano passado até dezembro. O clube mineiro anunciou a saída do treinador no dia 15 do último mês de 2025, após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Corinthians, nos pênaltis, em Itaquera.

Para justificar sua saída, Jardim manifestara o desejo de não atuar mais como treinador de futebol. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tentou convencê-lo a permanecer no clube. Mas o português, desgastado no futebol, afirmara, na ocasião, que estava com outros planos para seguir na carreira profissional.

