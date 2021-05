Libertadores: Confira os possíveis confrontos dos times brasileiros nas oitavas 

Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo avançaram no torneio da Conmebol, que realizará o sorteio na próxima terça-feira, 1º

Reprodução/ Twitter/@Libertadores O Palmeiras é o atual campeão da Copa Libertadores da América



A fase de grupos da Copa Libertadores da América encerrou-se na última quinta-feira, 27, definindo os 16 times classificados para as oitavas da competição. A hegemonia, mais uma vez, é de Brasil e Argentina, que emplacaram seis participantes cada. O Paraguai terá duas equipes nos matas-matas, enquanto Chile e Equador terão uma cada. Agora, os clubes aguardam o sorteio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que será realizado na próxima terça-feira, 1º, na sede da entidade. A única restrição para cruzamentos é que uma equipe que ficou em primeiro lugar na chave deve enfrentar uma que ficou em segundo. Adversários do mesmo país podem se encarar, assim como os que estavam no mesmo grupo na fase anterior.

Desta forma, Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Internacional, os cinco brasileiros que avançaram na primeira posição, podem enfrentar São Paulo, Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Universidad Católica (CHI), Vélez Sarsfield (ARG) e Cerro Porteño (PAR). O Tricolor Paulista, ao mesmo tempo, tem grande chance de pegar um compatriota. Caso não enfrente um brasileiro, a equipe de Hernán Crespo irá medir forças com Barcelona (EQU), Racing (ARG) ou Argentinos Juniors (ARG). Veja como ficaram os potes abaixo. As partidas das oitavas de final serão disputadas em julho, após a Copa América. Os jogos de ida serão entre os dias 13 e 15, e os de volta, entre os dias 20 e 22. Veja abaixo todos os classificados.