Libertadores e Sul-Americana de 2022 terão finais antecipadas por causa da Copa do Mundo 

A Conmebol anunciou na manhã desta terça-feira, 17, que as finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América de 2022 serão antecipadas para o mês de outubro. Em comunicado disparado nas redes sociais, a entidade que comanda o futebol na América do Sul informou que a mudança no cronograma deve-se à realização da Copa do Mundo, que será disputada entre os meses de novembro e dezembro, no Catar. Segundo a publicação, a decisão em jogo único da Sul-Americana e da Libertadores estão programadas para os dias 1.º e 29 de outubro, respectivamente – o cronograma ainda pode sofrer alterações.

Os locais das disputas pelos títulos continentais, por sua vez, já estão definidos. A final da Libertadores será disputada no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, enquanto que o estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá a decisão da Sul-Americana. A única competição organizada pela Conmebol que não deverá ter mudanças em seu calendário é a Recopa Sul-Americana. As decisões do torneio estão mantidas para os dias 23 de fevereiro (jogo de ida) e 2 de março (volta) de 2022.

Confira o calendário das competições sul-americanas em 2022:

COPA LIBERTADORES

1.ª fase eliminatória – 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2.ª fase eliminatória – 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3.ª fase eliminatória – 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos – 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final – 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final – 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais – 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final – 29 de outubro

COPA SUL-AMERICANA:

1.ª fase eliminatória – 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos – 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final – 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final – 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais – 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final – 1.º de outubro