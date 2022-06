Libertadores: Flamengo tem surto de Covid-19 antes de enfrentar o Tolima; confira as baixas 

Além dos contaminados, Dorival Júnior não poderá escalar Bruno Henrique, que se recupera de uma cirurgia e só volta aos gramados em 2023, e o suspenso João Gomes

O Flamengo terá sete desfalques de última hora para o confronto diante do Tolima (Colômbia), marcado para esta quarta-feira, 29, no Estádio Manuel Murillo, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Por causa de um surto de Covid-19 no elenco, o Rubro-Negro não poderá contar com os goleiros Diego Alves, Kauã e Matheus Cunha; os zagueiro Fabrício Bruno e Rodrigo Caio; o meio-campista Willian Arão e o atacante Matheus França. Daniel Cabral, volante da base também inscrito na lista de 50 jogadores disponíveis para a competição, foi outro que testou positivo. Além deles, Dorival Júnior não poderá escalar Bruno Henrique, que se recupera de uma cirurgia e só volta aos gramados em 2023, e o suspenso João Gomes. O duelo de volta contra os colombianos está marcado para 6 de julho, no Maracanã.