Quais são as melhores médias de público do Brasileirão 2022?

Mesmo oscilando no torneio, o Flamengo está recebendo forte apoio de seus torcedores e lidera o ranking com folga

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Flamengo está fazendo bonito no Brasileirão 2022



A torcida do Flamengo fez uma bela festa na vitória sobre o América-MG, em jogo realizado no último sábado, 25, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Enchendo as arquibancadas no Maracanã, os torcedores fizeram com que o Rubro-Negro continuasse com larga vantagem no ranking de públicos do torneio. Até o momento, o time carioca lidera com folga, tendo uma médica de 54.599 torcedores por jogo no estádio. Na sequência, o Corinthians aparece na segunda posição, tendo uma média de 37.026 na Neo Química Arena. Logo atrás, o Palmeiras completa o top 3, colocando cerca de 32.600 torcedores por jogo no Allianz Parque. Na lista, vale destacar a presença do Ceará, que está na luta contra o rebaixamento, mas conta com o forte apoio de seus fãs.

Confira o ranking abaixo: