Santos viaja ao Equador para enfrentar o Barcelona; confira a provável escalação

O Alvinegro não terá Alison e Jean Mota, suspensos, além de Marinho, Carlos Sánchez, Sandry, Jobson e Raniel, todos entregues ao departamento médico

Reprodução/Santos FC Fernando Diniz durante treino no Santos



O Santos embarcou na manhã desta segunda-feira, 24, rumo a Guayaquil, onde enfrentará o Barcelona (EQU), na próxima quarta-feira, 26, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Terceiro colocado da chave C, o Peixe precisa vencer os equatorianos e torcer para um tropeço do Boca Juniors (ARG) contra o The Strongest (BOL), na Bombonera. Antes da partida, o técnico Fernando Diniz ainda irá realizar atividades no Estádio Modelo Alberto Spencer, nesta terça-feira, 24. O Alvinegro não terá Alison e Jean Mota, suspensos, além de Marinho, Carlos Sánchez, Sandry, Jobson e Raniel (todos entregues ao departamento médico). Assim, provável escalação do Santos para o jogo decisivo tem: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Ivonei (Kevin Malthus) e Gabriel Pirani; Ângelo (Madson), Lucas Braga e Kaio Jorge. Veja a lista de relacionados do Peixe abaixo.

Veja os relacionados:

Goleiros: João, John e Vladimir

Laterais: Pará, Madson, Sandro e Felipe Jonatan

Zagueiros: Kaiky, Luan Peres, Luiz Felipe e Robson

Meio-campistas: Vinicius Balieiro, Gabriel Pirani, Ivonei, Lucas Lourenço, Kevin Malthus e Anderson Ceará

Atacantes: Lucas Braga, Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Copete, Ângelo e Allanzinho.