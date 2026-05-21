Liderada por Haaland, Noruega anuncia convocação para Copa do Mundo
O time está no grupo I, com França, Iraque e Senegal
A estreia será no dia 16 de junho, contra o Iraque, em Boston
A seleção da Noruega convocou nesta quinta-feira (21) os seus 26 representantes para a Copa do Mundo de 2026. A grande estrela do Manchester City, Erling Haaland, é o destaque da lista de Ståle Solbakken.
O time está no grupo I, com França, Iraque e Senegal. A estreia será no dia 16 de junho, contra o Iraque, em Boston. Depois, mede forças com Senegal em Nova Jersey no dia 22. O último adversário será a França, de novo em Boston, no dia 26.
Veja todos os convocados da Noruega:
- Goleiros: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) e Sander Tangvik (Hamburgo);
- Defensores: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Leo Ostigard (Genoa);
- Meio-campistas: David Moller (Wolverhampton), Martin Odegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Fulham) e Morten Thorsby (Cremonese);
- Atacantes: Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).
