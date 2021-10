Liverpool e Manchester City empatam em jogaço e Chelsea fica na liderança do Inglês

Salah brilha com assistência e golaço; Gabriel Jesus dá passe para Foden marcar

Andrew Yates / EFE /EPA Salah fez um golaço contra o Manchester City ao driblar três adversários e chutar na saída de Ederson



O jogo entre Liverpool e Manchester City em Anfield na tarde deste domingo, 3, foi tudo que se esperaria de um confronto entre dois dos melhores times do mundo: teve golaços, duelo tático entre Klopp e Guardiola e muita intensidade. Acabou empatada em 2 a 2, o que beneficia o Chelsea, novo líder do Campeonato Inglês com 16 pontos; o Liverpool está em segundo com 15 pontos ganhos e o City em terceiro, com 14, mesmo número de Manchester United, Everton e Brighton. O primeiro tempo teve amplo domínio do Manchester City, com chances criadas pelo lado direito com Phil Foden, mas placar continuou zerado. Na etapa final, o Liverpool voltou melhor e fez 1 a 0: Salah armou grande jogada e deixou Mané na cara de Ederson – o senegalês não perdoou. O empate veio pouco depois: Gabriel Jesus costurou pela intermediária e passou para Foden, que finalmente conseguiu o gol. Salah voltou a deixar o time da casa em vantagem com um golaço no qual driblou três adversários, e De Bruyne igualou para o Manchester City com finalização da entrada da área que desviou no zagueiro Matip e enganou Alisson. O Liverpool quase conseguiu o terceiro gol com Fabinho, mas Rodri travou o volante brasileiro no momento decisivo. Na mesma rodada, o Chelsea já havia batido o Southampton por 3 a 1; Manchester United e Everton empataram em 1 a 1; o Arsenal ficou no 0 a 0 com o Brighton e o Tottenham se reabilitou da derrota no clássico com vitória sobre o Aston Villa por 2 a 1.