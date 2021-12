Luis Fabiano anuncia aposentadoria do futebol: ‘Outro ciclo se inicia na minha vida’

Aos 41 anos, o centroavante é ídolo do São Paulo e fez história no Sevilla, na Espanha

São Paulo FC/Divulgação Aos 41 anos, Luis Fabiano deixa os gramados de futebol



O jogador Luis Fabiano, ídolo do São Paulo e Sevilla, anunciou sua aposentadoria do futebol na noite desta sexta-feira, dia 10. Aos 41 anos, o centroavante fez um vídeo especial para seus fãs em postagem emocionante no Instagram. Luis citou que as dores no joelho não o deixaram continuar como gostaria e que entendeu durante a pandemia que estava na hora de parar. “Chegou a hora. Nos últimos quatro anos lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que eu mais gosto: jogar futebol. Foram muitas horas de tratamento, de treinamento, fortalecimento, além das cirurgias. Lutei até o final, mas essa batalha eu não venci. As dores e as circunstâncias em que vivemos em meio a uma pandemia não me permitiram voltar aos campos da forma que eu imaginava, mas o tempo me fez refletir muito e hoje vejo que tudo aconteceu da forma que tinha que ser”, disse.

“Tenho muito orgulho da trajetória que construí como jogador de futebol. Foram muitos gols, títulos, conquistas e reconhecimentos. Minha carreira nunca foi conto de fadas. Minha carreira foi vida real. Acredito que isso foi o que me fez ídolo nos clubes onde passei porque eu nunca representei um papel dentro de campo, sou eu mesmo”, completou. Luis iniciou sua carreira em 1994 no Guarani. Em 1998 surgiu no profissional na Ponte Preta onde ficou por um ano e, em 2000, se transferiu para o Rennes da França. Foi emprestado ao São Paulo em 2001 e fez sucesso, sendo contratado em definitivo. Em 2004 se mudou para o Porto, de Portugal, e no ano seguinte chegou à glória no Sevilla, Espanha. Em 2011 retornou ao São Paulo, ainda defendeu o Tianjin Quanjian e o Vasco antes de jogar na várzea.

Por dez anos vestiu a camisa da seleção brasileira e seus títulos foram incontestáveis: uma Copa Sul-Americana (2012), uma Champions League (2004), duas Copas da UEFA (2005 e 2006), duas Copas do Rei (2006 e 2009), uma Supercopa da Espanha (2007) e uma Supercopa Europeia (2006), título da Copa América (2004), Copa das Confederações (2009) e a China League One (2016). As chuteiras estão oficialmente penduradas. Outro ciclo se inicia na minha vida. Espero ser tão bem sucedido como na carreira de futebol. Obrigado futebol, por tudo que você me proporcionou. Até logo!