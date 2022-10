Luva de Pedreiro diz ter recebido convite de grande clube: ‘Um dos maiores do Brasil’

Em live feita com Falcão, empresário e lenda do futsal, o jovem afirmou que está perto de realizar seu sonho

Reprodução/@luvadepedreiro Luva de Pedreiro afirmou que será anunciado por um grande clube brasileiro



Um dos influenciadores mais famosos do mundo do futebol, Luva de Pedreiro pode estar perto de realizar um sonho: se tornar um jogador profissional de futebol. Em live feita com Falcão, seu empresário e lenda do futsal, o jovem disse que foi procurado por “um dos melhores times do Brasil” e comemorou com seus 18,5 milhões de seguidores. “Eu disse que meu nome um dia iria estar na lista de um time de futebol. Um dos maiores times da história do Brasil. Agora é só me preparar, parceiro. Eu sabia que seria jogador. Graças a Deus. Todo mundo vai ver”, declarou Iran Ferreira, que não revelou qual time o procurou. Em agosto, vale lembrar, o jovem de 20 anos foi “anunciado” como reforço do Atlético de Madrid, em visita ao Estádio Wanda Metropolitano. Apesar disso, o comunicado não passou de uma brincadeira da equipe espanhola.