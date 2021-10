Diego Tardelli fala em ‘não desistir’ após Santos entrar na zona de rebaixamento do Brasileiro

O atacante do Peixe pediu para que torcida continue apoiando, já focando no duelo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, a partir das 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 27

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Tardelli em partida do Santos contra o América-MG



Diego Tardelli usou sua conta no Instagram, na tarde desta segunda-feira, 25, para passar uma mensagem de apoio depois do Santos entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, o atacante do Peixe pediu para que torcida continue apoiando, já focando no duelo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, a partir das 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 27. “A vida sempre te dá uma nova oportunidade depois de uma derrota. Cabe a você não desistir! Quarta-feira, teremos mais uma batalha e gostaria de convocar a nossa torcida para estar com a gente, o apoio de vocês é fundamental!”, escreveu.

O Alvinegro praiano caiu para a 17ª colocação após perder para o América-MG, em plena Vila Belmiro, no sábado, e ver o Bahia ganhar da Chapecoense, na Arena Fonte Nova, no dia seguinte. Agora, o Peixe precisa de, no mínimo, um empate contra o Fluminense para sair da zona de rebaixamento. Com 29 pontos em 27 partidas disputadas, a equipe da Baixada Santista precisa de mais 15 pontos para se livrar, matematicamente, da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.