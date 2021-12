Manchester City vence, aproveita tropeço do Chelsea e assume liderança do Campeonato Inglês

Outro postulante ao título, Liverpool sofre e bate o Wolverhampton com gol apenas no minuto final

Ben Stansall / AFP Bernardo Silva fez dois gols na vitória do Manchester City sobre o Watford



Os três principais candidatos ao título do Campeonato Inglês, Chelsea, Manchester City e Liverpool, entraram em campo neste sábado, 4. O primeiro a jogar foi o Chelsea que enfrentou o quarto colocado West Ham fora de casa e acabou derrotado, de virada, por 3 a 2. A equipe de Thomas Tüchel abriu o placar com o zagueiro brasileiro Thiago Silva, e Lanzini empatou, de pênalti; Mason Mount voltou a colocar a equipe azul à frente, mas Bowen e Masuaku viraram na etapa final. Pouco depois, o Liverpool sofreu e apenas no minuto final conseguiu superar o Wolverhampton, graças a um gol de Origi, o único da partida. As coisas poderiam ter sido mais tranquilas para o time de Jürgen Klopp se o atacante Diogo Jota não desperdiçasse uma chance clara, com o goleiro já batido, chutando em cima de zagueiro que estava na linha do gol. Já o Manchester City teve mais tranquilidade: a equipe de Pep Guardiola fez 1 a 0 contra o Watford logo aos quatro minutos, e Bernardo Silva aumentou depois com mais dois gols. Hernández descontou para o Watford. Agora, o City lidera com 35 pontos, enquanto o Liverpool tem 34 e o Chelsea 33. A disputa pelo título promete emoção até o final.