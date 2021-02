Marcelo Chamusca é anunciado como novo técnico do Botafogo

Técnico assina por uma temporada e estará à frente do time na Série B

Divulgação Marcelo Chamusca chega para comandar o Botafogo na temporada 2021



O Botafogo anunciou na noite desta sexta-feira, 19, o nome de seu novo técnico: Marcelo Chamusca. O treinador de 54 anos chega para comandar o time na temporada 2021, em que o Glorioso disputará o Campeonato Brasileiro Série B. Credenciado como ‘o único treinador a conquistar o acesso em todas as divisões do futebol nacional’, Chamusca traz uma nova comissão técnica com Caio Autuori no cargo de auxiliar técnico e Roger Gouveia como preparador físico. O treinador conduziu o Salgueiro, em 2013, da Série D para a C, o Guarani, em 2016, da C para a B e o Ceará, em 2017, para a elite nacional. O comandante também treinou o Cuiabá em grande parte da campanha do acesso para a elite em 2021. Entre seus títulos estão a Copa Verde pelo Cuiabá e três títulos estaduais (2 cearenses e 1 paraense).

Marcelo Chamusca é o novo técnico do Botafogo! 📝⚽️ Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional, Professor! 💪🏼 #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/LN6Tdw0Zp0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 19, 2021

Na temporada 2020, o Botafogo teve quatro técnicos diferentes: Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Ramón Díaz e Eduardo Barroca (que está a frente da equipe até o final do Campeonato Brasileiro de 2020). Na última colocção da tabela na Série A, com campanha de apenas 4 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, o Botafogo ainda tem dois jogos pela frente: na segunda-feira, dia 22, o time recebe o São Paulo e fecha a temporada contra o Ceará, em Fortaleza, na quinta-feira, dia 25.