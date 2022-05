Marcelo responde sobre futuro no Real Madrid e possibilidade de voltar ao futebol brasileiro 

O lateral-esquerdo concedeu entrevista coletiva antes da final da Liga dos Campeões contra o Liverpool

Jogador com mais títulos na história do Real Madrid, Marcelo tem contrato somente até 30 de junho deste ano e pode se despedir no próximo sábado, 28, na final da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, no Stade de France, em Paris. Especulado no futebol brasileiro, o lateral-esquerdo, no entanto, indicou que seu futuro continuará sendo no gigantes espanhol. “Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Quero seguir sendo. Sabe o que vai acontecer amanhã? Eu também não. Tenho uma ideia clara, já disse isso mil vezes”, disse o atleta de 34 anos.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Marcelo foi contratado pelo Real Madrid em 2007, quando tinha apenas 18 anos de idade. Ao longo de sua trajetória na Espanha, o lateral-esquerdo conquistou 25 taças, sendo quatro da Liga dos Campeões, quatro do Mundial de Clubes e seis do Campeonato Espanhol como as mais relevantes. De acordo com a imprensa local, o clube dirigido por Florentino Pérez estuda oferecer mais um ano de contrato ao brasileiro. Já no começo deste ano, Marcelo viu seu nome ser ligado a times brasileiros, como Palmeiras e Botafogo. O jogador, no entanto, tende a ficar na Europa com sua família – atualmente, seu filho Enzo está treinando no sub-12 do Real Madrid.