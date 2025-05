Marta se diz mais ‘leve’ em seu retorno à Seleção e não crava participação da Copa no Brasil: ‘Um dia de cada vez’

De volta à Seleção depois de nove meses, a camisa 10 celebrou o fato de dividir os holofotes com outras jogadoras e não ser mais a única que se destaca em campo

A Seleção Brasileira Feminina realizou na noite desta quinta-feira (29) o último treino antes do amistoso contra o Japão, que acontece nesta sexta-feira (30) na Arena do Corinthians. Uma surpresa deste último dia, foi a presença da Marta na coletiva de imprensa. Inicialmente, não estava programado que ela participaria, apenas Arthur Elias, mas, de última hora, ela apareceu. De volta à Seleção depois de nove meses – seu último jogo com a amarelinha foi nas Olimpíadas de Paris, quando o Brasil conquistou a prata – Marta falou sobre seu retorno e sobre dividir os holofotes com outras jogadoras. “Tô me sentindo mais leve. A gente hoje em dia tem outras atletas que se destacam em várias posições, não só uma ou duas. Estados dando voz para outras meninas, não é mais só a Marta que dá entrevista, não é só a Marta que tem as respostas e se destaca em campo, esse tempo ficou para trás”, disse, destacando a importância desde momento e dessa mudança. “É importante porque mostra a evolução do nosso futebol”, acrescenta.

O pensamento da Rainha, é compartilhado por Arthur Elias, que se orgulha de estar construindo uma equipe em que há várias protagonistas. “Muito especial ter a Marta. Aqui todo mundo se ajuda, tem muita cooperação uma com a outra e eu acredito que é assim que se faz uma equipe vencedora. Hoje não existe mais uma pressão como elas carregavam nas costas, que se perdesse era culpa delas e o futebol feminino ia acabar”, disse Arthur. Aos 39 anos, Marta diz que esta seguindo um dia de cada vez, e não deu indícios de que pretende se aposentar. Ela até chega a sonhar em jogar a Copa no Brasil, porém, sabe que essa será uma decisão de Arthur Elias. “Eu, como brasileira, desde o primeiro momento em que escolheram o Brasil para sediar, e como atleta, em época de preparação, a gente sempre pensa, mas eu quero viver um dia de cada vez. Tô sentindo uma coisa mais leve”.

Pensando nas novas gerações, que são o futuro da Seleção, Marta destaca a jogadora Dudinha, de 19 anos, que joga no São Paulo. “Eu já vi a Dudinha jogando em alguns campeonatos, mas eu realmente estou impressionada, porque ela é bem ousadinha. As meninas chegam junto e ela consegue se sobressair, então aí é um nome para gente ficar de olho”, disse. Brasil e Japão se enfrentam nesta sexta, às 21h30, em um jogo que pode ser visto como uma revanche da partida das Olimpíadas, quando as japonesas venceram de virada.