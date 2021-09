MC Livinho estreia, sofre pênalti e ajuda São Caetano a empatar com a Portuguesa 

O cantor, que entrou no segundo tempo da partida válida pela 2ª rodada da Copa Paulista, foi importante para o resultado final

Reprodução/elevensports.com Livinho estreou com a camisa do São Caetano no empate com a Portuguesa



MC Livinho estreou sua carreira como jogador de futebol profissional na tarde desta sexta-feira, 17, no empate do São Caetano em 1 a 1 com a Portuguesa, no Anacleto Campanella, no ABC. O cantor, que entrou no segundo tempo da partida válida pela 2ª rodada da Copa Paulista, foi importante para o resultado final. Após a Lusa sair na frente com gol de pênalti Felipe Souza, o funkeiro sofreu pênalti já aos 41 minutos da etapa final. Na cobrança, Marcelinho converteu e deixou tudo igual. Já no último lance do confronto, Livinho teve a oportunidade virar ao completar um cruzamento da esquerda, mas ver a bola ser defendida pelo goleiro rival. Agora, o músico deve voltar a campo na próxima terça-feira, 21, quando o São Caetano encara o Taubaté, fora de casa, às 15 horas (de Brasília).