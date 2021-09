Palmeiras finaliza preparação para jogo contra a Chapecoense; veja provável escalação

Para o duelo em Chapecó, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com Danilo, meio-campista que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na derrota diante do Flamengo

O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira, 17, a preparação para o confronto contra a Chapecoense, marcado para sábado, a partir das 17 horas (de Brasília), na Arena Condá, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com Danilo, meio-campista que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na derrota diante do Flamengo. O volante fez tratamento de recuperação, na Academia de Futebol, com membros do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e também no gramado. O jovem se junta a Zé Rafael, suspenso por ter sido expulso no duelo com o Rubro-Negro carioca.

Abel Ferreira comandou atividades técnicas e táticas, além de mostrar um vídeo ao elenco. Após o aquecimento, os jogadores disputaram um confronto de 12 contra 12 em campo reduzido. Na sequência, a comissão separou o grupo em dois: de um lado, parte dos atletas ensaiou o posicionamento e movimentações nas bolas paradas, enquanto o restante fez trabalhos de correção e algumas cobranças de falta em outro gol. Uma provável escalação para o jogo em Chapecó poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Com apenas uma vitória nas últimas seis partidas do Brasileirão, o Palmeiras ainda assim ocupa a segunda colocação, com 35 pontos, sete atrás do líder Atlético-MG.