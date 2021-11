MC Livinho se emociona em despedida do São Caetano e lamenta não ter feito gol como profissional

O cantor também explicou o motivo de não ter sido relacionado para as partidas contra o São Bernardo, válidas pela semifinal da Copa Paulista

Reprodução/Twitter/@adscoficial MC Livinho durante treinamento do São Caetano



MC Livinho usou suas redes na noite da última terça-feira, 2, para anunciar não terá o seu renovado com o São Caetano após a eliminação do time diante do São Bernardo, na semifinal da Copa Paulista. Em vídeos publicados no Instagram, o cantor agradeceu a oportunidade concedida pelo Azulão e deu a entender que não jogará mais profissionalmente. “Família, muito obrigado a todos que torceram por mim. Ser um jogador profissional de futebol foi um sonho que eu realizei. Me dediquei todos esses dias, me concentrei, treinei… Sou muito grato ao São Caetano por ter aberto essa porta. O ciclo se encerra por aqui, mas quero agradecer a todos”, declarou Livinho, que tinha vínculo com a equipe do ABC somente até o final deste mês e, assim como outros atletas, não permanecerá no clube.

Nos “Stories”, Mc Livinho também explicou o motivo de não ter sido relacionado para as partidas contra o São Bernardo – o São Caetano foi eliminado após empatar em 1 a 1 , no jogo de ida, e perder por 2 a 0, na volta. “Ontem teve o treino coletivo e um específico para os titulares. Depois, teve o treino para os reservas. Tive um pequeno desconforto muscular, o que não era grave. Ainda assim, o treinador preferiu não me chamar. No outro jogo, eu estava bem e o professor preferiu também não me colocar. Está tranquilo. Entendo a posição e as opções de todos”, justificou. Emocionado, Livinho ainda foi às lágrimas ao revelar que gostaria de ter feito um gol no time profissional para dedicá-lo a seu avô. “Estou muito feliz de ter conseguido realizar esse sonho. Só não consegui fazer um gol no profissional e dedicar a meu avô, que sempre me levou pra jogar e acreditou que eu poderia virar jogador”, finalizou o funkeiro, que deve seguir a sua rotina de shows pelo país após sua passagem pelo São Caetano.