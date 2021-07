De virada, RB Bragantino vence o São Paulo e retoma liderança do Brasileirão

O Tricolor, por sua vez, segue sem conhecer o sabor da vitória no torneio nacional, permanecendo com 5 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Alerrandro marcou para o RB Bragantino contra o São Paulo em confronto válido pelo Brasileirão



O RB Bragantino recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o São Paulo por 2 a 1, de virada, no Morumbi, em confronto realizado neste domingo, 4, pela nona rodada. Rigoni abriu o placar para os são-paulinos, mas Alerrandro e Artur viraram para o time de Bragança Paulista no segundo tempo. Com o resultado, o Massa Bruta vai aos 21 pontos, ultrapassando o Athletico-PR e retomando a ponta. O Tricolor, por sua vez, segue sem conhecer o sabor da vitória no torneio nacional, permanecendo com 5 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

O São Paulo começou melhor a partida, adiantando as suas linhas e assustando com chute de Luan, que mandou rente ao poste de Cleiton. O RB Bragantino, conhecido por sua força ofensiva, tentou equilibrar na mesma moeda, mas foi surpreendido em um contra-ataque bem armado. Aos 25 minutos, Reinaldo tabelou com Benítez e entregou para Eder, que cruzou na medida para Rigoni cabecear e marcar. À frente do placar, o Tricolor baixou sua marcação e passou a dar pouca espaço para o Massa Bruta, que trocou passes com pouca objetividade. Um passe de Claudinho à frente do gol e não completado por Artur foi a melhor chance da equipe interiorana.

Na segunda etapa, o RB Bragantino mudou o panorama da partida com base na bola parada. Em cobrança de falta, Claudinho levantou na medida para Alerrandro, que havia acabado de entrar. O atacante, livre de marcação, testou no canto, deixando tudo igual. Pouco tempo depois, foi a vez de Artur limpar a marcação de Rodrigo Nestor, acertando uma bomba no ângulo de Tiago Volpi. O São Paulo até tentou se recuperar no fim do jogo, mas pecou na organização ofensiva e amargou mais uma derrota. Agora, o time de Hernán Crespo volta a campo para enfrentar o Internacional, na quarta-feira, no Beira-Rio. O RB Bragantino, no mesmo dia, recebe o Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 2 RED BULL BRAGANTINO

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan (Pablo), Liziero (Rodrigo Nestor), Benítez e Reinaldo (Vitor Bueno); Rigoni (Rojas) e Eder. Técnico: Juan Branda (interino).

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Weverton), Natan, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista (Jadsom Silva) e Claudinho; Artur, Ytalo (Alerrandro) e Praxedes (Eric Ramires). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Rigoni, aos 25 minutos do primeiro tempo; Alerrandro, aos 17, e Artur, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luan (São Paulo); Praxedes (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).