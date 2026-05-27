Messi fora da Copa? Entenda lesão do atacante e situação atual

O Inter Miami, time do craque argentino, não deu previsão de retorno do astro às atividades físicas

CHANDAN KHANNA / AFP A Argentina deve divulgar sua convocação nos próximos dias, já que a data limite é o dia 1º de junho



Com menos de um mês para o início da Copa do Mundo, o craque Lionel Messi preocupa a seleção argentina. O camisa 10 saiu de campo no último domingo (24) durante a vítora do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, pela MLS, por 6 a 4.

Inicialmente, o técnico Guilhermo Hoyos afirmou que a lesão do atacante não era grave. Porém, após exames realizados nesta segunda-feira (25), o clube divulgou uma nota explicando a situação do atacante.

Segundo o Inter Miami, Messi foi diagnosticado com uma “sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda”. O time americano também afirmou que o atleta não tem previsão de retorno para atividades físicas, que dependerá da sua evolução clínica.

A Argentina deve divulgar sua convocação nos próximos dias, já que a data limite é o dia 1º de junho. O time de Lionel Scaloni estreia no dia 16 de junho contra a Argélia, às 22h.