Messi manda mensagem emocionante a Sergio Agüero: ‘Dói ver você parar’

Companheiro de ‘Kun’ na seleção desde o começo da carreira, o astro do Paris Saint-Germain escreveu um recado ao amigo, que anunciou aposentadoria devido a um problema cardíaco

Reprodução/Twitter/@aguerosergiokun Lionel Messi e Sergio Aguero jogaram juntos na seleção argentina



Lionel Messi usou suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 15, para mandar uma mensagem a Sergio Agüero, que anunciou aposentadoria devido a um problema cardíaco. Companheiro de “Kun” na seleção desde o começo da carreira, o astro do Paris Saint-Germain escreveu um recado emocionante ao amigo. “Praticamente toda uma carreira juntos, Kun… Vivemos momentos muito bonitos e outros nem tanto, mas todos nos uniram cada vez mais e nos tornaram mais amigos. E vamos continuar vivendo juntos fora do campo. Com a grande alegria de erguer a Copa América tão pouco atrás, com todas as conquistas que você conquistou na Inglaterra…”, iniciou seu post.

“A verdade é que dói muito ver como você tem que parar de fazer o que mais gosta por causa do que aconteceu. Certamente você continuará sendo feliz porque é uma pessoa que transmite felicidade e nós que o amamos estaremos com você”, garantiu. “Agora começa uma nova etapa da sua vida e estou convencido de que você vai vivê-la com um sorriso e com toda a ilusão que coloca em tudo. Tudo de bom nesta nova etapa! Eu te amo muito amigo, vou sentir muita saudade de estar com você em campo, de quando estivemos juntos com a seleção”, acrescentou Messi, que jogou ao lado de Agüero na conquista da Copa América 2021, além das Olimpíadas de 2008.