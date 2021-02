Michel Bastos, ex-seleção brasileira, relata caso de racismo em supermercado; assista

O ex-jogador ainda contou que resolveu fazer um ‘teste’ para saber se a pergunta seria feita a outros clientes

Aposentado desde 2019, Michel Bastos fez sucesso em vários times europeus, como Lille, Lyon e Roma, passou por gigantes do futebol brasileiro, como São Paulo e Palmeiras, e ainda foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Tudo isso, no entanto, não impediu que ele sofresse racismo em um supermercado, localizado em uma bairro nobre de Barueri, em São Paulo. Em relato feito no Instagram, o ex-atleta demonstrou incômodo com algumas perguntas de um funcionário no momento de passar as compras no caixa. “Cheguei no caixa, estava vazio e quando cheguei lá, a moça olha para mim e fala ‘É Rappi?’. Eu olhei pra ela e falei não, e não foi a primeira vez que aconteceu, por isso me indignou. É a terceira vez que chego no caixa e perguntam pra mim se sou um entregador”, desabafou em vídeo.

Michel Bastos contou que resolveu fazer um “teste” para saber se a pergunta seria feita a outros clientes do supermercado. “Das outras vezes tinham pessoas na minha frente, e a pergunta para essas pessoas é se eram clientes ou queriam CPF na nota. Hoje havia um senhor atrás de mim, fui colocando minhas compras no carrinho e fiquei esperando pra ver qual seria a pergunta para esse senhor. E ela não fez a mesma pergunta pra ele, o me indigna, é pelo simples fato de querer saber porque para mim é diferente”, concluiu o ex-jogador, que passou também passou por outros times brasileiros, como Grêmio, Figueirense, Sport e América-MG.