Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa

‘Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo’

Marcelo Cortes/Fotoarena/Estadão Conteúdo RJ - BRASIL/CHILE - ESPORTES - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 04 de setembro, 2025. Rio de Janeiro (RJ), 04/09/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo, - Carlo Ancelotti , durante partida Brasil x Chile. O Maracanã recebe nesta quinta (4) à noite o último jogo do ano da seleção brasileira de futebol masculina no país, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em partida realizada no estádio do Maracana, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 04 de setembro de 2025. 04/09/2025



O técnico italiano antecipou neste sábado (30) a escalação da seleção brasileira masculina de futebol para o amistoso contra o Panamá no domingo (31), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Será o último duelo da Amarelinha no país antes do embarque para os Estados Unidos, onde disputará a primeira fase da Copa do Mundo.

O Brasil começará jogando com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Júnior e Luiz Henrique.

Ancelotti assegurou que fará substituições ao longo da partida e todos os convocados – com exceção de Neymar, lesionado, e de Gabriel Martinelli. Gabriel Magalhães e Marquinhos, que jogam neste sábado a final da Liga dos Campeões, em Budapeste (Hungria).

Durante a concorrida coletiva de imprensa na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a seleção está reunida desde a última quarta (27), Ancelotti detalhou a função de alguns titulares.

“Wesley foi muito bem na Roma como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. Ele vai atuar como lateral-direito. Nessa posição com ele pode estar o Ibañez, que tem um aspecto mais defensivo. O Danilo também pode jogar nessa posição. O outro lado está bem definido com o Douglas Santos e o Alex Sandro. Amanhã vão jogar todos os jogadores porque é uma partida de preparação. Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”

Permanencia de Neymar

Antes mesmo de anunciar a escalação para o amistoso, Ancelotti foi questionado sobre a permanência de Neymar na seleção. O atacante teve uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, confirmada pelo médico Rodrigo Lasmar na última quinta (28). Inicialmente, o Santos informou à CBF que Neymar apresentava um edema na panturrilha (inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, após um trauma), condição de menor gravidade. No último dia 17, Neymar entrou em campo contra o Coritiba, em partida do Campeonato Brasileiro.

“Antes da convocação, recebemos comunicado do Santos de que ele teria um edema. O Santos ia cuidar desse assunto. Ele foi convocado porque, para a comissão, teria que ser convocado. Depois a CBF toma conta do problema do Neymar. E estamos tomando conta do problema dele. Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está animado. Tomara que ele possa se recuperar logo”.

“Para ser claro. Ele [Neymar] vai estar conosco até o dia que se recuperar e ficar disponível. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo jogo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por azar, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual”, completou Ancelotti.

Último amistoso nos EUA

Na próxima segunda-feira (1º de junho) a seleção embarca para os Estados Unidos. Antes da estreia na Copa, a Amarelinha fará o último amistoso preparatório contra o Egito, no dia 6 de junho (quarta-feira), em Cleveland (EUA). A estreia no Mundial será contra Marrocos, em 13 de junho (um sábado), às 19h, no MetLife Stadium, no estado de Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.