Corinthians domina o Grêmio e vai para a pausa da Copa na parte de cima da tabela

Clube paulista venceu por 3 x1 na casa dos gaúchos

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Porto Alegre, RS, 30.05.2026: FUTEBOL- Kaio Cesar do Corinthians comemora seu gol, durante partida válida pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, realizado na Arena do Grêmio, na tarde deste domingo (30), em Porto Alegre, RS



Em situações idênticas na tabela do Brasileirão, Grêmio e Corinthians mediram forças na noite deste sábado pela 18ª rodada da competição. Depois de equilíbrio e empate na primeira etapa, o time do Parque São Jorge contou com jogadas inspiradas de Yuri Alberto, e gols de Kaio César e André para virar no segundo tempo, assegurando a vitória por 3 a 1. Gabriel Mec marcou para o time da casa.

O resultado tranquiliza a equipe de Fernando Diniz, que chega a 24 pontos, deixa de olhar para a zona de rebaixamento e começa a se preocupar com a metade de cima da tabela. O Grêmio continua em situação de risco, com 21 pontos, apenas 3 acima do Z-4.

Os dois times fizeram um primeiro tempo extremamente movimentado. A igualdade em 1 a 1, quando o árbitro apitou o final do primeiro tempo, foi justa, mas veio a muito custo. O Corinthians foi penalizado pelos erros no início, mas soube dar a volta por cima e foi paciente para se recompor e empatar.

O time paulista abusou dos erros de passe nos primeiros minutos. Tanto que o gol do Grêmio nasceu logo aos 6 minutos. Gabriel Mec abriu o placar após boa jogada de Carlos Vinícius pela esquerda, que chutou a bola fraca com o gol aberto. Bidon tentou afastar em cima da linha, mas o camisa 37 do time da casa estava a postos para abrir o marcador. Fernando Diniz ficou com cara de poucos amigos.

Depois do baque, o Corinthians melhorou aos poucos e só se recuperou na segunda metade da primeira etapa. Terceiro goleiro do Grêmio, Thiago Beltrame teve muito trabalho. O meio-campo alvinegro melhorou com Bidon e começou a criar muitas oportunidades. Um empate seria o mais justo até o quarto árbitro levantar a placa dos acréscimos.

Yuri Alberto, que teve a melhor chance de cabeça aos 27 minutos, foi fundamental para o empate corintiano aos 46. De tanto insistir, o gol dos visitantes veio com André, que acertou um lindo chute de fora da área após cruzamento de Bidon. O camisa 9 não precisou nem tocar na bola. Mas a “parede” feita por ele clareou para que o volante acertasse uma linda finalização de longe.

O roteiro se manteve na volta dos vestiários. O Grêmio voltou a pressionar o Corinthians, assim como fez nos primeiros minutos da etapa inicial. Mas, assim como nos primeiros 45 minutos, os visitantes foram resilientes e inverteram a situação de forma meteórica.

Primeiro, com André, cuja estrela brilhou mais uma vez. Após bela troca de passes que começou no setor defensivo, o volante recebeu mais um presente de Yuri Alberto, que serviu o companheiro na entrada da área. Bastou rolar a bola para o fundo das redes para sacramentar a virada corintiana.

O camisa 9 não estava a fim de marcar gols, e sim de servir companheiros. Desta vez, o felizardo foi Kaio César, que foi um belo achado de Fernando Diniz com as ausências de Lingard e Memphis, que estavam na Europa por compromissos particulares e pela convocação à seleção holandesa, respectivamente. Aos 21, o camisa 37 recebeu lindo passe de Yuri Alberto, cortou Viery de maneira formidável e colocou o terceiro gol nas redes do goleiro gremista.

Para piorar, Beltrame foi expulso para evitar um lance promissor de Matheus Bidu, que saiu cara a cara com o arqueiro gremista. Luís Castro se viu obrigado a utilizar o quarto goleiro, Gabriel Menegon, de apenas 17 anos. O técnico português ouviu gritos de “burro” e “olé” vindos das arquibancadas por conta de suas substituições e da atuação de sua equipe.

Seis minutos foram acrescentados, mas nem de longe foram suficientes para mudar a história da partida. O Corinthians viu o tempo passar até o apito final.

Se as duas equipes entraram em campo em situações idênticas, agora o cenário é outro. Os dois clubes entram em pausa para a Copa do Mundo de 2026 e ficam 53 dias sem partidas oficiais. O Corinthians volta a jogar no dia 22 de julho contra o Remo, enquanto o Grêmio visita o Mirassol no mesmo dia. Ambas as partidas pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO – Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro), Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Arthur Melo, Leonal Pérez e Gabriel Mec (André); Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (Gabriel Menegon) e Braithwaite (Amuzu). Técnico: Luís Castro.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (André Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Gabriel Mec aos 6 minutos, André aos 46 minutos do primeiro tempo; André aos 19, Kaio César aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wagner Leonardo, Enamorado; Viery (Grêmio); Rodrigo Garro (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – Thiago Beltrame (Grêmio).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO – 42.359 torcedores.

RENDA – R$ 2.611.781,30.

LOCAL – Arena do Grêmio (RS).