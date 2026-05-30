Adversária do Brasil na Copa, Escócia perde meia Billy Gilmour por lesão

Lesão no joelho aconteceu sem nenhum adversário próximo

A Escócia, que está no Grupo C, do Brasil, na Copa do Mundo de 2026, perdeu o meio-campista Billy Gilmour após ele sofrer uma lesão no joelho durante a vitória num amistoso contra Curaçao, neste sábado (30).

O jogador de 24 anos caiu no gramado sem a presença de nenhum adversário por perto, ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 1, no Hampden Park, em Glasgow, e foi substituído imediatamente.

“Lamentamos anunciar que a lesão no joelho sofrida por Billy Gilmour na vitória de hoje sobre Curaçao o impedirá de participar da @FIFAWorldCup. Estamos todos com você, Billy”, dizia um comunicado na conta oficial da seleção escocesa no X.

Exames realizados após a partida revelaram que Gilmour sofreu uma lesão no joelho e ele retornará agora ao seu clube, o Napoli, para a reabilitação. “Estou arrasado pelo Billy, pois ele foi parte fundamental da nossa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo”, afirmou o técnico da Escócia, Steve Clarke.

“O ‘timing’ desta lesão é tão, tão cruel, e todos nós sentimos muito. Ele sabe o que todos nós pensamos dele, tanto como jogador quanto como pessoa. E, embora nenhuma palavra possa lhe trazer consolo esta noite, tenho certeza de que Billy terá muitos grandes torneios pela frente no futuro.”

O substituto de Gilmour na partida, Findlay Curtis, marcou seu primeiro gol pela seleção principal, empatando o jogo para a Escócia após a equipe ter ficado em desvantagem diante da seleção caribenha de Curaçao, que também se classificou para o Mundial.

No entanto, dois gols de Lawrence Shankland e um pênalti convertido por Ryan Christie selaram a vitória antes de o elenco viajar para os Estados Unidos.

A Escócia inicia sua campanha na Copa do Mundo contra o Haiti, em Boston, no dia 13 de junho. Além do Brasil, o Marrocos também está no Grupo C.