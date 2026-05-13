Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Mirassol e Bragantino se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), às 20h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol

DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Quem vencer garante vaga nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.



Mirassol e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h30, no Maião, em partida válida pela volta da quinta fase da Copa do Brasil.

O confronto promete equilíbrio após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Bragança Paulista. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir Mirassol x Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime (streaming), com início da transmissão às 20h.