Mirassol x Cruzeiro: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Arte/Jovem PanTimes se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol
Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.
Assista abaixo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.