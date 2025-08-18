Mirassol x Cruzeiro: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte/Jovem Pan Times se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol



Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Assista abaixo