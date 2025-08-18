Jovem Pan > Esportes > Futebol > Mirassol x Cruzeiro: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Mirassol x Cruzeiro: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 20h00 - Atualizado em 18/08/2025 20h31
Arte/Jovem Pan cruzeiro Times se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Assista abaixo

 

 

 

 

