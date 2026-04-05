Os boicotes da Argentina nas Copas do Mundo de 1938 e 1950

Os conflitos diplomáticos, as greves de jogadores e as disputas de bastidores que afastaram a seleção argentina de dois mundiais consecutivos

Rich Storry/Getty Images/AFP A debandada de jogadores ocorrida a partir de 1948 esvaziou os clubes de Buenos Aires



A seleção argentina escolheu não disputar as Copas do Mundo de 1938, na França, e de 1950, no Brasil, em retaliação a decisões institucionais da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e a crises diplomáticas no continente sul-americano. Durante o período em que possuía uma das gerações mais talentosas de sua história esportiva, a Associação do Futebol Argentino (AFA) optou pelo isolacionismo e se recusou a entrar em campo. Essa postura gerou um hiato de 24 anos sem que o país disputasse o torneio que hoje domina.

As raízes diplomáticas do rompimento antes do mundial da França

Após sediar o primeiro torneio em 1930, no Uruguai, e o segundo em 1934, na Itália, existia um entendimento informal entre as confederações de que a sede da Copa do Mundo alternaria entre a América do Sul e a Europa a cada ciclo. Com essa premissa, a Argentina apresentou sua candidatura oficial para organizar e receber o torneio de 1938.

O cenário desmoronou quando o então presidente da Fifa, o francês Jules Rimet, manobrou os votos nos bastidores para que a competição ocorresse em seu país natal. A decisão gerou revolta imediata em Buenos Aires. Em protesto contra a quebra do acordo de rodízio continental, a Argentina oficializou o boicote à competição e se desfiliou temporariamente das atividades da federação internacional. O movimento foi acompanhado por diversas seleções americanas, como o Uruguai, os Estados Unidos e a Colômbia. Apenas Brasil e Cuba furaram o boicote e viajaram à Europa para disputar a taça.

A greve sindical e a ruptura com o Brasil no ciclo de 1950

A recusa em participar da Copa do Mundo de 1950, a primeira realizada após a Segunda Guerra Mundial, misturou problemas de política externa a uma profunda crise profissional interna. Em 1946, as relações oficiais entre a AFA e a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) foram cortadas após uma partida final de um torneio sul-americano em Buenos Aires terminar em pancadaria generalizada. O episódio fez com que os argentinos rejeitassem qualquer envio de delegação ao Brasil.

Paralelamente, o futebol local enfrentava um colapso em seu modelo de negócios. Em 1948, o sindicato de jogadores de futebol da Argentina organizou uma greve geral reivindicando o pagamento de salários atrasados e o passe livre de contratos amarrados aos clubes. Sem acordo patronal, o país observou um êxodo maciço de seus principais craques para a Colômbia. Sem o elenco principal e sustentando o orgulho institucional diante do país rival, a Argentina confirmou a ausência em 1950.

As exigências estruturais e o desmanche do elenco principal

A debandada de jogadores ocorrida a partir de 1948 esvaziou os clubes de Buenos Aires. Atletas que dominavam as estatísticas ofensivas nos anos 1940, como Alfredo Di Stéfano e Adolfo Pedernera, foram contratados por equipes como o Millonarios de Bogotá. Naquele momento, o campeonato da Colômbia operava como uma liga independente, rompida com a Fifa, o que permitia o pagamento de salários altíssimos e impedia a aplicação de regras internacionais de transferência.

O regulamento de competições oficiais impedia que jogadores atuantes em federações suspensas ou ligas rebeldes representassem suas seleções nacionais. Dessa forma, a AFA perdeu o direito de convocar sua elite esportiva. Para formar uma equipe, a entidade precisaria recorrer a atletas jovens ou semi-amadores, repetindo o fracasso técnico de 1934, quando um time inexperiente foi eliminado na primeira rodada. A diretoria preferiu o cancelamento da inscrição ao risco de um vexame esportivo.

O saldo estatístico de 24 anos fora do cenário global

A política de enfrentamento cobrou um preço alto ao histórico esportivo da seleção. A Argentina permaneceu inativa nas edições de 1938, 1950 e 1954 — a última disputada na Suíça, ausência decidida por puro isolacionismo da AFA, que temia perder de equipes europeias fisicamente mais fortes. A equipe, vice-campeã em 1930, ficou exatos 24 anos fora da Copa do Mundo. O retorno oficial aconteceu apenas em 1958, na Suécia, culminando em uma eliminação ainda na primeira fase com uma goleada sofrida para a Tchecoslováquia.

Enquanto os dirigentes argentinos sustentavam a tese de superioridade regional — baseada nas quatro conquistas da Copa América ao longo da década de 1940 —, outras nações acumularam recordes no torneio da Fifa. A Itália chegou ao bicampeonato em 1938, o Uruguai venceu o Brasil no Maracanã em 1950 e a Alemanha iniciou sua caminhada vitoriosa no campeonato de 1954.

A política de boicote esportivo atrasou a evolução tática do futebol argentino, deixando o país alheio às novas dinâmicas de jogo aplicadas na Europa. O prejuízo foi corrigido a duras penas nas décadas seguintes, até a consolidação técnica que transformou a federação tricampeã mundial em 1978, 1986 e 2022. As decisões de bastidor do meio do século XX, entretanto, impediram o mundo de acompanhar, no auge, nomes históricos que nunca puderam pisar em um gramado de Mundial.

Perguntas frequentes

Por que a Argentina se recusou a disputar a Copa do Mundo em 1938?

A Argentina boicotou o torneio porque a Fifa escolheu a França como país-sede. Os dirigentes de Buenos Aires se baseavam em um acordo informal de que o evento deveria alternar entre o continente europeu e a América do Sul. Como a Copa de 1934 havia acontecido na Itália, a entidade sul-americana julgou a escolha da França como uma traição diplomática.

Como a greve de 1948 afetou o elenco para a competição de 1950?

O movimento grevista liderado pelos jogadores resultou na fuga dos melhores talentos do país para o futebol colombiano. Atuando por uma liga que não estava alinhada às regras e exigências da Fifa, jogadores históricos como Alfredo Di Stéfano ficaram legalmente impedidos de vestir a camisa de suas seleções nacionais em torneios oficiais.

Qual foi o impacto do amistoso entre Brasil e Argentina na Copa de 1950?

Em 1946, os dois países disputaram um amistoso marcado por agressões em campo, que terminou com jogadores fraturados. O episódio abriu uma crise nas relações das duas confederações esportivas. O atrito direto com a CBD somou-se ao argumento dos dirigentes argentinos para vetar o envio da seleção nacional ao Brasil quatro anos depois.

Fontes Consultadas