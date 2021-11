Montevidéu deve faturar mais de R$ 110 milhões com finais da Libertadores e Sul-Americana

Chefe do governo local, Carolia Cosse comemorou a realização dos três eventos, que serão realizados entre 20 e 27 de novembro na capital do Uruguai

A cidade de Montevidéu prevê faturar cerca de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões) com os serviços de gastronomia e hotelaria durante o período de disputa das finais da Copa Libertadores da América (masculina e feminina) e da Copa Sul-Americana. Chefe do governo local, Carolia Cosse comemorou a realização dos três eventos, que serão realizados entre 20 e 27 de novembro na capital do Uruguai. “É um alívio para muita gente e também um ar de esperança para seguir andando”, disse em entrevista à “Agência EFE” a governante, que argumentou que isto dará “um alívio” a muitos setores que foram duramente atingidos pela pandemia de Covid-19.

A primeira decisão no Estádio Centenário será em 20 de novembro, entre Athletico-PR e RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana. A dez dias do evento, Cosse garantiu que Montevidéu está preparada e que terá operações especiais de limpeza e mobilidade. A mandatária ainda enfatizou que o poder público fará uma “forte aposta” na promoção dos espaços gastronômicos. Neste sentido, frisou que os hotéis terão placas com códigos QR para que os visitantes possam acessar informações sobre a cidade a partir dos seus smartphones. “Vamos ter estações de jogos em espaços públicos muito bonitos em Montevidéu para que as pessoas possam tocar, vamos ter muita cultura, espetáculos ao ar livre, e também os nossos teatros. Vamos ter um esquema completo tentando dar o melhor de nós porque Montevidéu é amiga do futebol e temos a certeza que tudo vai correr muito bem”, acrescentou.

Cosse, por outro lado, contou que, como 25 de Novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a cidade estará repleta de material informativo sobre o assunto. Do mesmo modo, os guardas e os cuidadores de veículos receberão capacitação para que possam estar atentos a situações deste tipo que possam surgir. Uma semana após a final da Sul-Americana no Centenário, Palmeiras e Flamengo decidirão a final da Libertadores no mesmo local. A final feminina, cujas equipes ainda não foram definidas, será disputada em 21 de novembro, no Gran Parque Central.