Morre Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho Gaúcho, vítima de Covid-19

Miguelina tinha 71 anos e estava internada desde dezembro de 2020

Reprodução/Twitter/Atlético Ronaldinho e sua mãe durante jogo do Atlético Mineiro



Dona Miguelina, mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, de 71 anos, faleceu neste sábado, 20, vítima de Covid-19. Ela estava internada pela doença desde dezembro de 2020. “Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe”, escreveu o craque na época.

A mãe já entrou em campo enquanto o filho jogava pelo Atlético Mineiro e foi ovacionada pelo público. Em 2012, a torcida do clube prestou uma homenagem à Miguelina, que lutava contra um câncer. “Fé em Deus”, dizia uma bandeira com foto de Ronaldinho e sua mãe. “Clube está de luto pela morte de dona Miguelina”, diz nota do Atlético. O governador de Minas Gerais, Alexandre Kalil, presidente do time quando Ronaldinho jogava pelo Galo, prestou suas condolências ao ex-jogador. “Ronaldinho, meu filho, eu sei o que é perder uma mãe. Meus sentimentos nesse momento tão difícil.”