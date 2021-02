Brasileirão: Palmeiras empata nos acréscimos e tira chances do São Paulo de conquistar título

Se vencesse o clássico, o Tricolor ainda poderia sonhar com a taça do Campeonato Brasileiro

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico terminou empatado em 1 a 1



Em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Palmeiras no Morumbi e e empatou em 1 a 1, gols de Luciano e Rony. O resultado eliminou as chances do Tricolor Paulista de brigar pelo título do Brasileirão. Em terceiro, com 63 pontos, a equipe ainda tinha chances se vencesse nesta sexta-feira, 19. O resultado, no entanto, deixa o Palmeiras em 6º empatado com o Fluminense em pontos (50). Dentro de campo, o primeiro tempo foi muito parado, o lance mais polêmico foi de Bruno Alves em cima de Luiz Adriano dentro da área. Os jogadores alviverdes reclamaram de um pênalti, mas o árbitro não marcou nada.

O segundo tempo teve quase o mesmo enredo do primeiro, com muitos passes errados e poucas chances claras de gol, aos 27 minutos o VAR apontou toque de mão de Mike dentro da área e foi marcado pênalti para os donos da casa. Luciano foi para a cobrança e abriu o placar. Aos 37, Rony ficou cara a cara com Thiago Volppi e não conseguiu empatar o jogo, mas o lance foi seguidamente invalidado por impedimento do atacante. Nos acréscimos, Rony desviou a bola durante uma batida de falta e empatou o jogo. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 22, às 20h (horário de Brasília). Já o Palmeiras recebe o Atlético-GO, no Allianz Parque, no mesmo dia, às 18h.