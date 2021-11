Na despedida de Formiga da seleção, Brasil goleia a Índia em Manaus

Volante de 43 anos entrou em campo apenas aos 33 do segundo tempo, e ainda participou de um gol

Raphael Alves / EFE Formiga entrou em campo apenas aos 33 minutos do segundo tempo, e participou do sexto gol



A meiocampista Formiga, de 43 anos, se despediu da seleção brasileira de futebol nesta quinta, 25, em partida amistosa contra a Índia na Arena da Amazônia, em Manaus. O Brasil venceu por 6 a 1, com os gols anotados por Debinha, Geyse, Giovana, Ary Borges (2) e Kerolin. No primeiro tempo, o Brasil abriu o placar logo no primeiro minuto, com Debinha, mas a Índia empatou logo depois, com Manisha. O Brasil seguiu pressionando no resto da etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. A equipe deslanchou no começo do segundo tempo com mais dois gols e marcou de novo aos trinta minutos. Dona da festa, Formiga entrou apenas aos 33 minutos do segundo tempo por opção da técnica Pia Sundhage e participou do sexto gol – ela recebeu passe e bateu forte; a goleira Chauhan espalmou e Ary Borges aproveitou o rebote. A veterana ainda ficou perto de marcar o dela, mas a goleira Chauhan conseguiu defender finalização mascada na pequena área; depois a meiocampista tentou encobrir a arqueira, mas a bola passou por cima. Formiga encerra a carreira com 234 jogos pela seleção brasileira, três medalhas de ouro do Pan-Americano de futebol e seis títulos sul-americanos. Também disputou sete edições dos Jogos Olímpicos (as que ocorreram entre 1996 e 2021) e foi medalha de prata olímpica duas vezes, em 2004 e 2008, e vice campeã mundial, em 2007.