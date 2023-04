Na estreia da Libertadores, Internacional busca empate contra o Independiente Medellín

Colorado está empatado em segundo no Grupo B após o Nacional vencer seu jogo e liderar a chave

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional começou dando sufoco ao seu torcedor



Além do Athletico-PR, o Internacional também estreou na Copa Libertadores 2023 nesta terça-feira, 4. A equipe colorada enfrentou o Independiente Medellín, da Colômbia, fora de casa e empatou por 1 a 1. O primeiro tempo foi bem disputado, com os times tendo duas chances cada. Mas o cenário mudou depois do intervalo. O Internacional saiu atrás do placar quando aos sete minutos do segundo tempo, Víctor Moreno marcou. O zagueiro aproveitou saída atrapalhada do goleiro Keiller e empurrou para as redes. O Colorado deu uma melhorada, mas ainda tinha dificuldades. Até que aos 41, Alan Patrick apareceu no meio da zaga e empatou o marcador. O resultado coloca os dois times em segundo no Grupo B, atrás do Nacional que venceu o Metropolitano por 1 a 0. Na próxima rodada, o Internacional recebe o Metropolitanos no dia 18 de abril.