Nacho Fernández promete assumir protagonismo no Atlético-MG: ‘Preparado’

O meio-campista Nacho Fernández foi apresentado no Atlético-MG na manhã desta quarta-feira, 24. Em entrevista coletiva, o argentino, contratado junto ao River Plate, afirmou que está preparado para assumir a responsabilidade e o protagonismo no time mineiro. “Sinto-me preparado para assumir esse grande desafio. Um jogador só não pode ganhar títulos e campeonatos, é uma jovem equipe e tomara que possamos cumprir todos os objetivos desse clube tão grande”, afirmou, em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

Acompanhado do presidente Sergio Coelho e do diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, Nacho vestiu a camisa número 26 e chega para articular a criação das jogadas. O clube vai desembolsar US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 32,6 milhões) para tirar o meia, de 31 anos, do River Plate. É o terceiro reforço do clube para 2021, sendo que os outros são o atacante Hulk e o lateral-esquerdo Dodô. “É um crescimento pessoal ter minha primeira experiência fora da Argentina. O projeto do Atlético me convenceu muito e tenho desafios pessoais muito importantes para poder cumprir aqui no Brasil”, disse.

Por fim, ele falou também sobre a indicação de Jorge Sampaoli, treinador que já está de malas prontas para a Europa.”Agradeço ao Sampaoli e sua comissão por terem confiado em mim. Ele fez um grande trabalho e, agora, decidiu sair. O mais importante é que o clube tem um projeto e confiou em mim para esse projeto, independentemente do técnico”, falou o jogador, que estreará na temporada 2021, após o fim do Brasileirão.