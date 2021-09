Liberado pela Anvisa, Willian treina e deve reestrear pelo Corinthians contra o América-MG

Impedido de entrar em campo contra o Atlético-GO, o meia-atacante cumpriu três dias de quarentena, completou 14 no país e trabalhou com o restante do grupo corintiano

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Willian durante treino no Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava



Willian voltou a treinar com a camisa do Corinthians na manhã desta quarta-feira, 15, no CT Dr. Joaquim Grava, na capital paulista. Impedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de entrar em campo contra o Atlético-GO, o meia-atacante cumpriu três dias de quarentena, completou 14 no país e trabalhou com o restante do grupo corintiano. Desta forma, o veterano deve reestrear com a camisa do Alvinegro paulista no confronto diante do América-MG, marcado para o próximo domingo, 19, às 18h15 (de Brasília), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sexto colocado na tabela, o time do Parque São Jorge está dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Quem também voltou a trabalhar com bola foi o meio-campista Renato Augusto, que se recuperou das dores no adutor direito e deve reforçar a equipe treinada por Sylvinho contra os mineiros. Outra boa notícia para a torcida corintiana está ligada ao lateral-direito Fagner, que se recuperou de uma contratura no pescoço sofrida no empata com o Atlético-GO. Já o meia Roni teve constatado um entorse ligamentar do joelho direito e ficará afastado por aproximadamente cinco semanas. Quem também segue no departamento médico é a dupla Luan e Adson.