Mancha Verde critica Galiotte por falta de ‘pulso firme’ à frente do Palmeiras: ‘Além de tudo, é burro’

Em nota publicada na tarde desta quarta-feira, 15, a uniformizada chama o mandatário de ‘incompetente’ e diz que o time foi ultrapassado por rivais no âmbito nacional

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Maurício Galiotte foi criticado pela Mancha Verde, uma das principais organizadas do Palmeiras



A Mancha Alvi Verde, uma das principais torcidas organizadas do Palmeiras, detonou o presidente do clube, Maurício Galiotte, por falta de “pulso firme”. Em nota publicada na tarde desta quarta-feira, 15, a uniformizada chamou o mandatário de “burro” e disse que o time foi ultrapassado por rivais no âmbito nacional. As críticas ao dirigente surgem três dias após a derrota para o Flamengo, no Allianz Parque, que afastou a equipe de Abel Ferreira da liderança do Brasileirão. “O nosso presidente foi incompetente na maior parte do tempo. Poderíamos estar há anos-luz de qualquer clube na América Latina e paramos no tempo. Hoje, no Brasil, temos times com aporte financeiro igual ao nosso, porém com competência administrativa maior”, diz um trecho do texto.

“Temos a consciência que cobramos e exigimos, várias vezes, desse presidente fraco e omisso. É uma pena que, além de tudo, é burro. Poderia sair como o maior presidente de todos os tempos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nunca tivemos um clube tão bem estruturado, moderno e financeiramente estável. Ele gastou demais no passado de forma errada com o [Alexandre] Mattos, e agora não abriu a mão para elevar o padrão do elenco. Já foi e já era… Em breve, o Banana cairá no esquecimento. Realmente é difícil chegar ao topo, porém o ‘mais difícil’ é se manter lá”, continua o texto da Mancha Verde, lembrando o vice no Campeonato Paulista e a queda precoce na Copa do Brasil.

A organizada do Palmeiras também pediu uma recuperação imediata do time. Segundo colocado no Brasileirão, a equipe volta a campo no sábado, quando visita a Chapecoense. Na próxima terça-feira, 21, está marcado o primeiro duelo com o Atlético-MG, no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. “Jogadores, vocês precisam mostrar em campo quem é o atual campeão da América e, lá no campo, dentro das quatro linhas, os onze contra os onze, vocês precisam ser mais ‘homens’, vocês precisam ter mais tesão, vocês precisam ter mais vontade, vocês precisam ter mais respeito com a camisa, vocês precisam passar desse portal e se eternizarem”, finaliza.

Confira a nota da Mancha Verde na íntegra: