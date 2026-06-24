Neymar estreia na Copa do Mundo e se iguala a Pelé em partidas disputadas
O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, estrou nesta quarta-feira (24) na Copa do Mundo. Depois de ficar fora da estreia contra o Marrocos e da partida contra o Haiti, o jogador foi a campo pela primeira vez nesta ediçãoda competição. Entrou já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, quando Matheus Cunha, que marcou um dos gols da vitória, deixou o campo.
Com a marca atingida, Neymar, que está em sua quarta participação da Copa do Mundo, se igualou a Pelé em número de jogos no torneio e e entrou para o Top-7 histórico da Seleção. O camisa 10 agora tem 14 jogos disputados em mundiais. Confira o ranking:
- Cafú – 20 jogos
- Ronaldo – 19 jogos;
- Dunga e Taffarel – 18 jogos;
- Lúcio e Roberto Carlos – 17 jogos;
- Gilberto Silva e Jairzinho – 16 jogos;
- Bebeto, Didi, Nilton Santos, Rivellino e Thiago Silva – 15 jogos;
- Neymar, Pelé, Gilmar e Leão – 14 jogos.