Neymar estreia na Copa do Mundo e se iguala a Pelé em partidas disputadas

O atacante brasileiro Neymar comemora após marcar um gol durante a partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 entre Brasil e Bolívia, no Estádio Jornalista Edgar Proença 'Mangueira', em Belém, Pará, Brasil, em 8 de setembro de 2023.

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, estrou nesta quarta-feira (24) na Copa do Mundo. Depois de ficar fora da estreia contra o Marrocos e da partida contra o Haiti, o jogador foi a campo pela primeira vez nesta ediçãoda competição. Entrou já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, quando Matheus Cunha, que marcou um dos gols da vitória, deixou o campo.

Com a marca atingida, Neymar, que está em sua quarta participação da Copa do Mundo, se igualou a Pelé em número de jogos no torneio e e entrou para o Top-7 histórico da Seleção. O camisa 10 agora tem 14 jogos disputados em mundiais. Confira o ranking: