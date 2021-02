Neymar pede eliminação de Karol Conká do ‘BBB21’, mas defende: ‘Deixem a coleguinha em paz’

Richarlison, do Everton, jogadores do Flamengo e perfis de clubes do exterior estão engajados no reality show da TV Globo; veja as reações

Montagem sobre fotos/Reprodução/Globo/Julien de Rosa/EFE Neymar pediu a saída de Karol Conká sem cancelamento



Os jogadores de futebol estão mais engajados no “Big Brother Brasil” desta temporada do que em edições anteriores do programa. O atacante Neymar, por exemplo, frequentemente usa o seu Twitter para comentar a respeito do reality show da TV Globo. Nesta segunda-feira, 21, ele pediu a eliminação da participante Karol Conká, que está no “Paredão” ao lado de Gilberto e Arthur. Ainda assim, o astro do Paris Saint-Germain defendeu que a cantora não seja “cancelada” quando deixar o o confinamento. “Galerinha, vamos combinar uma coisa… Karol Conká vai sair com a maior porcentagem (%) do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez… fechou? Não precisamos levar o jogo que ela jogou no BBB pra vida aqui fora, isso não é justo!”, escreveu.

Neymar, porém, não é o único jogador a pedir uma saída histórica de Karol Conká do programa. O também atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra) e da seleção brasileira, declarou que deseja ver a rapper ser eliminada com uma rejeição superior a de Nego Di, humorista eliminado com 98,76% dos votos – o maior percentual de todas as edições do “BBB”. Mais de 99% para a @Karolconka no paredão de terça vale camisa pra vocês”, brincou o jogador, que postou uma foto simulando um voto na cantora. Outros atletas, como Everton Ribeiro, Pedro e Hugo Souza, todos do Flamengo, também vibraram com a provável saída da participante.

A brincadeira também foi feita pelo perfis brasileiros oficiais de clubes. O Tottenham Hotspur, da Inglaterra, fez uma montagem com o atacante Son Heung-Min, um dos astros do time, em que aparece votando em Karol Conká. Outras agremiações, como Manchester City, Everton e até o Monaco, da França, também entraram na onda. Veja abaixo!

Mais de 99% pra @Karolconka no paredão de terça vale camisa pra vcs 🐍 — Richarlison Andrade (@richarlison97) February 22, 2021

Obrigado Sarah!!! Joga y joga!!!🤪 — Hugo Souza (@Hugo99_) February 22, 2021

Jaque é pá tombar… 👋🏼 — P9 (@Pedro9oficial) February 22, 2021

Recebi aqui no Whatsapp. Alguém me confirma se é real? 😳 0️⃣-2️⃣ #PSGASM pic.twitter.com/YD6xze2pdk — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) February 21, 2021

Boa noite, pessoal! Hora de ir dormir com a tranquilidade de quem viu o retorno do nosso craque Cevin De Bruyne (Com C!!!) 🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/M13ANhP8oX — Manchester City (@ManCityPT) February 22, 2021