Neymar provoca confusão e é chamado de ‘vagabundo’ por presidente do Remo

Autor da assistência para o gol de Rony, que garantiu a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, Neymar foi pivô de uma confusão generalizada na zona mista ao final da partida. O camisa 10 provocou jogadores e dirigentes da equipe paraense após a classificação do time paulista às quartas de final da Copa do Brasil.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. Em determinado momento, o camisa 10 pula e canta “eliminado” para os rivais. Em um dos vídeos é possível ver uma pessoa retrucando o atacante. “Tu é um b…”.

Veja o momento:

🚨 O momento em que começou a troca de provocações entre Neymar e torcedores e dirigentes do Remo.



🎥 brennorayol (IG) pic.twitter.com/TZtglbSgxs — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 5, 2026

O presidente do Remo, Antônio Carlos, não poupou críticas ao camisa 10 após a partida. “E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!”

Após ser dúvida para o confronto por causa da presença no leilão beneficente do Instituto Neymar, o atacante entrou no segundo tempo do duelo com o Remo, nesta terça-feira, no Mangueirão. Saiu dos pés do camisa 10 o passe para o gol de Rony.

O Remo reclamou bastante da arbitragem após a partida, especialmente da expulsão do zagueiro Marllon, que recebeu vermelho após Anderson Daronco ser chamado para revisar um cartão amarelo aplicado ao jogador no VAR. O Remo foi mais uma vez prejudicado. O VAR não deveria interferir na expulsão.

“Esse VAR foi o que fez a partida entre Vitória e Palmeiras, e lá todos vimos o que aconteceu“. “Mais uma vez a arbitragem prejudica os times do Norte e Nordeste, isso prevalece novamente É um absurdo o que acontece”, disse Glauber Gonçalves, vice-presidente do clube paraense, após a partida.

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio a ser realizado pela CBF. As datas e horários ainda não foram divulgados pela entidade.

O Santos volta a campo no domingo (9), quando enfrenta o Athletico-PR, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que o time tenta ensaiar uma reação para se distanciar da zona de rebaixamento.