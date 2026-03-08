Jovem Pan > Esportes > Futebol > Novorizontino x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Novorizontino x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista  

  • Por Jovem Pan
  • 08/03/2026 19h30
Novorizontino e Palmeirasse enfrentam neste domingo (8), em jogo válido pelo Campeonato Paulista 2026. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília), com narração de Nilson Cesar, comentários de Flavio Prado e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui

 

