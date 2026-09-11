Nürnberg vence Hannover 96 por 2 a 1 e assume a liderança da 2. Bundesliga
O FC Nürnberg venceu o Hannover 96 por 2 a 1 (1 a 1 no intervalo) nesta sexta-feira (11), no Max-Morlock-Stadion, pela 5ª rodada da 2. Bundesliga.
Com o resultado, o time de Miroslav Klose chegou a 13 pontos e assumiu, pelo menos até o domingo (13), a liderança provisória da competição. O Hannover, por sua vez, sofreu a terceira derrota em cinco jogos e tem apenas quatro pontos.
A partida começou em ritmo acelerado. Aos 5 minutos, Julian Justvan aproveitou erro na saída de bola dos visitantes e abriu o placar. Três minutos depois, o Hannover empatou: Javier Fernández tocou a bola com o braço em um cruzamento de Marcel Hartel, o árbitro marcou pênalti e Lars Gindorf converteu.
No segundo tempo, o Nürnberg foi mais intenso e controlou o jogo. Piet Scobel acertou a trave e, aos 65 minutos, Mohamed Ali Zoma, destaque do time e autor do quinto gol na temporada, virou o placar. O Hannover ainda teve chance com Maurice Neubauer, que mandou para fora, mas não conseguiu o empate.
O estádio recebeu 41.202 torcedores. Na comemoração do primeiro gol, os jogadores do Nürnberg ergueram a camisa do companheiro Ioannis Masouras, que não atuou por mal-estar na noite anterior.
O Nürnberg segue invicto e confirma o melhor início de temporada em décadas. Já o Hannover, que sonhava com o acesso, vê aumentar a pressão sobre o técnico Christian Titz. A Hertha Berlim, com 12 pontos, pode reassumir a ponta se vencer o Osnabrück no domingo.
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