São Paulo conquista Brasileirão pela primeira vez e coloca fim à hegemonia do Corinthians

Hegemonia, segundo o dicionário significa supremacia, domínio ou liderança.

Mas nem a melhor das hegemonias está livre se sofrer um revés. Assim se pode falar sobre o Corinthians Feminino. É claro que ele ainda se mantém como o maior campeão e segue como uma referência, mas hoje, seu patamar não é mais exclusivo, muito por causa do desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. A equipe conhecida por ser uma referência e maior vitoriosa, encontra agora times com quem pode bater de frente e se depara com derrotas.

Um deles é o São Paulo, que neste sábado (03) conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro em cima do maior rival.

Mas não foi só o título que consagrou a equipe tricolor, que não tem nenhum grande nome de destaque, mas tem um time coletivo que vem se desenvolvendo e evoluindo juntos. Uma equipe que foi capaz de derrotar o Corinthians dentro da sua própria casa no jogo de ida da final do Brasileiro Feminino de 2026, algo que nunca tinha acontecido na história do futebol feminino. Mas não parou por aí. Também quebrou a sequência do rival de seis triunfos consecutivos, em 10 finais disputadas, na qual bateu recordes atrás de recordes em final.

Se o Corinthians antes dominava o ranking dos maiores públicos do Campeonato Brasileiro Feminino, hoje, na derrota para as tricolores, viu a primeira posição ser dominada pelo tricolor que levou para o Morumbi mais de 49 mil pessoas.

Isso é o peso da rivalidade que une os torcedores para ver a equipe vencer o maior rival.

49.405, esse foi o número de torcedores que acompanharam de perto o São Paulo vencer o Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

Desse total, apenas 199 não eram pagantes, todos os outros pagaram para ver esse momento memorável.

A derrota do Corinthians na final não significa a redução da sua referência para o futebol feminino brasileiro, mas mostra que hoje ele tem times com o qual bate de frente e vai ser necessário mudar a forma de pensar para voltar a sonhar com a hegemonia total da modalidade.