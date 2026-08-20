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Olimpia x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (20) por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jovem Pan

Vasco e Fluminense se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil Foto: Matheus Lima/Vasco

Olímpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h, pela Copa Sul-Americana, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

No primeiro jogo, as equipes empataram em São Januário na semana passada. Com esse resultado, quem vencer se classifica às quartas de final. Uma nova igualdade levaria a partifa aos pênaltis.

O Vasco foi derrotado pelo Santos por 3 a 0 no último domingo (16), pelo Brasileirão. Já o Olimpia venceu do Sportivo Ameliano por 2 a 1 no Campeonato Paraguaio.

Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

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