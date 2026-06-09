Os jogos com o maior público na história da Copa do Mundo

O Maracanazo de 1950 sustenta a marca oficial de 173 mil torcedores, um número inalcançável para os padrões de segurança do futebol moderno

O jogo com o maior número de espectadores em Copas do Mundo ocorreu no dia 16 de julho de 1950, quando o Uruguai derrotou o Brasil na decisão disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O registro oficial da Fifa aponta um público de 173.850 pagantes, mas historiadores e relatos da época estimam que perto de 200 mil pessoas se espremeram nas arquibancadas de concreto da recém-inaugurada arena. Para responder à dúvida sobre quais foram as partidas com maior número de torcedores na história da Copa do Mundo, é preciso olhar para uma era em que não existiam assentos numerados individuais em todos os setores e o conceito de capacidade máxima era flexível.

O dono do recorde inalcançável de 1950

A final da Copa de 1950 não foi uma partida comum. A seleção brasileira precisava apenas de um empate para conquistar seu primeiro título mundial em casa, o que gerou uma comoção nacional sem precedentes. O Maracanã foi construído de forma ambiciosa para ser o maior estádio esportivo do mundo, e a finalíssima cumpriu essa promessa arquitetônica ao receber uma massa humana que ocupou absolutamente todas as rampas e áreas destinadas aos espectadores em pé.

A vitória do Uruguai por 2 a 1, de virada, silenciou o maior público já registrado em um evento oficial na história do esporte. Com o passar das décadas, as novas regras de evacuação e segurança, além da exigência da Fifa de instalação de assentos para a totalidade dos espectadores, reduziram drasticamente a capacidade do estádio carioca, garantindo que o recorde isolado de 1950 jamais seja quebrado no futebol contemporâneo.

O ranking oficial das maiores plateias

Abaixo do topo liderado pelas arquibancadas do Maracanã, outros templos fundamentais do futebol mundial registraram números espetaculares. A contagem de maiores bilhetes da história é amplamente dominada por jogos do século passado, disputados em estruturas colossais e sem divisões de cadeiras em estádios da América Latina e da Europa.

1. Uruguai 2 x 1 Brasil (1950)

A fatídica tarde do Maracanazo segue com folga no topo absoluto da lista, com os já mencionados 173.850 torcedores oficiais, número que se consolidou como a fronteira máxima do esporte global.

2. Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental (1986)

O Estádio Azteca, na Cidade do México, recebeu 114.600 espectadores para consagrar a seleção de Diego Maradona campeã do mundo. O palco mexicano sustenta a honra de ser o único a sediar duas finais de Copa com capacidades na casa dos seis dígitos.

3. México 1 x 0 Bélgica (1970)

A tração da torcida dona da casa na fase de grupos da edição de 1970 também foi histórica. O duelo atraiu 108.192 apaixonados por futebol, lotando mais uma vez as arquibancadas gigantescas do Azteca.

4. Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental (1966)

O antigo Estádio de Wembley, em Londres, foi entupido com exatas 98.270 pessoas para testemunhar o primeiro e único título mundial da seleção inglesa, decidido em uma prorrogação dramática.

5. Argentina 0 x 1 Bélgica (1982)

Na partida de abertura da primeira fase da Copa disputada na Espanha, o estádio Camp Nou, em Barcelona, faturou as atenções ao receber 95.500 torcedores ansiosos para acompanhar a estreia da seleção argentina, que defendia o título.

A distância para a era das arenas modernas

Quando observamos os dados de público do século 21, a discrepância estrutural exigida pelas federações fica bastante evidente. Na recente Copa do Mundo do Catar, em 2022, o luxuoso Estádio Lusail operou em lotação máxima durante a final eletrizante entre Argentina e França, mas registrou 88.966 torcedores. Embora tenha sido a arena com a maior capacidade das últimas décadas, o limite imposto pelos órgãos de segurança é praticamente a metade do recorde brasileiro cravado no século anterior.

A Copa do Mundo de 1994, sediada nos Estados Unidos, ainda detém o cobiçado recorde de melhor média de público da história de todas as edições, com 68.626 presentes por partida, e registrou imensos 94.194 espectadores na final no Rose Bowl. O inchaço do torneio e a excelência das grandes arenas esportivas norte-americanas trazem expectativas de que o mundial de 2026 supere facilmente os recordes gerais de arrecadação e assiduidade.

A história da contagem de bilhetes é o espelho mais puro da evolução da própria organização da Fifa e do futebol. O esporte fez a transição das gerais apinhadas de torcedores de pé para estádios multimilionários que priorizam o conforto individual e fluxos de evacuação. Os números colossais de décadas passadas sobrevivem apenas como marcas históricas insuperáveis em uma instituição que modificou para sempre o seu modo de receber o grande público.