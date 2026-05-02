Os maiores artilheiros da seleção do Marrocos na história das Copas do Mundo

Com a histórica campanha de 2022 no Catar, o atacante Youssef En-Nesyri isolou-se no topo das estatísticas da equipe africana

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni A seleção marroquina confirmou presença antecipada na Copa do Mundo de 2026



O maior artilheiro da seleção do Marrocos na história das Copas do Mundo é o atacante Youssef En-Nesyri, que acumula três gols marcados na competição. Ele alcançou o feito inédito ao balançar as redes nas edições da Rússia (2018) e do Catar (2022), deixando para trás lendas históricas do esporte nacional. O recorde definitivo foi consolidado durante a jornada que transformou os Leões do Atlas na primeira equipe africana a disputar uma semifinal de Mundial.

A trajetória e os gols históricos de Youssef En-Nesyri

Para se isolar no topo da artilharia marroquina, En-Nesyri demonstrou uma letal capacidade de decidir jogos no alto nível. Além de deter o recorde de volume de gols, o atleta do Fenerbahçe também se consagrou como o primeiro jogador marroquino a marcar em duas edições distintas da Copa do Mundo.

A construção dessa marca esportiva aconteceu nos seguintes confrontos:

Fase de grupos em 2018 (Espanha 2 x 2 Marrocos): O centroavante anotou de cabeça para garantir o empate contra os espanhóis , lance que lhe rendeu o apelido de “voador” pela expressiva impulsão dentro da área.

O centroavante anotou de cabeça para , lance que lhe rendeu o apelido de “voador” pela expressiva impulsão dentro da área. Fase de grupos em 2022 (Canadá 1 x 2 Marrocos): Aproveitando um grave erro defensivo dos adversários, ele cravou o segundo gol da partida e carimbou a vaga no mata-mata .

Aproveitando um grave erro defensivo dos adversários, ele cravou o segundo gol da partida e . Quartas de final em 2022 (Marrocos 1 x 0 Portugal): O tento mais icônico da história do país ocorreu quando ele saltou a 2,78 metros de altura para marcar de cabeça, eliminando os europeus e assegurando a classificação histórica.

Ranking de artilheiros do Marrocos em mundiais

Antes do protagonismo absoluto de En-Nesyri, o título de goleador máximo do Marrocos era dividido de forma equilibrada por três heróis do passado, todos empatados com duas bolas na rede.

Abaixo está o ranking oficial de artilheiros da equipe:

1. Youssef En-Nesyri (3 gols): O atual detentor do recorde absoluto, somando seus feitos nas Copas de 2018 e 2022.

O atual detentor do recorde absoluto, somando seus feitos nas Copas de 2018 e 2022. 2. Abderrazak Khairi (2 gols): Principal destaque da geração de 1986, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre Portugal, que representou a primeira vitória marroquina no torneio.

Principal destaque da geração de 1986, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre Portugal, que representou a primeira vitória marroquina no torneio. 3. Salaheddine Bassir (2 gols): Estrela ofensiva da equipe de 1998, anotou os seus dois tentos no triunfo por 3 a 0 contra a Escócia .

Estrela ofensiva da equipe de 1998, anotou os seus dois tentos no . 4. Abdeljalil Hadda (2 gols): Conhecido no futebol como “Camacho”, também marcou duas vezes no Mundial da França em 1998, punindo as defesas da Noruega e da Escócia.

Conhecido no futebol como “Camacho”, também em 1998, punindo as defesas da Noruega e da Escócia. 5. Grupo de empate (1 gol cada): Diversos jogadores balançaram as redes apenas uma vez pelo seu país. A longa lista inclui pioneiros como Houmane Jarir e Maouhoub Ghazouani (na edição de 1970) e pilares da atualidade como o meia-atacante Hakim Ziyech e o ala Zakaria Aboukhlal (ambos em 2022).

Quem pode ampliar a estatística na Copa de 2026?

A seleção marroquina confirmou presença antecipada na Copa do Mundo de 2026, emplacando sua terceira participação consecutiva no campeonato mundial. Esse calendário favorável abre amplo espaço para que as estatísticas ofensivas do país sejam atualizadas em solo norte-americano.

O próprio Youssef En-Nesyri segue em atividade e terá a oportunidade de ampliar a sua confortável margem no topo da lista. Em paralelo, atletas testados internacionalmente, como Hakim Ziyech, buscarão engordar os seus números individuais. Outro nome que atrai as atenções é o do atacante Ayoub El Kaabi, que vem registrando excelente média de gols nas Eliminatórias Africanas e desponta como um forte candidato para estrear na artilharia do Mundial.

A quebra sucessiva desses recordes evidencia o claro amadurecimento tático e técnico do futebol marroquino. Ao fundir a intensidade tática desenvolvida nos grandes clubes europeus com a habilidade nativa africana, o Marrocos abandonou o antigo rótulo de zebra esportiva para se instalar como uma força altamente competitiva no cenário da FIFA.

Fontes Consultadas