Os times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro

Conheça a história e o status atual do seleto grupo de clubes que jamais caíram para a Série B

Divulgação / CBF Campeonato Brasileiro da Série B



Manter-se na elite do futebol nacional é um dos maiores símbolos de consistência e grandeza para um clube. No Brasil, o Campeonato Brasileiro, disputado em seu formato unificado desde 1971, possui um seleto grupo de times que nunca foram rebaixados para a Série B, um feito que confere enorme prestígio. Este artigo detalha quais são os únicos times que nunca foram rebaixados, explica o contexto histórico dessa lista e aborda casos especiais que geram dúvidas entre os torcedores. A lista, que já foi maior, encolheu ao longo dos anos, tornando o feito ainda mais notável para os que permanecem.

Quais são os únicos times que nunca foram rebaixados

Atualmente, após o rebaixamento do Santos em 2023, apenas dois clubes que disputaram todas as edições da primeira divisão do Campeonato Brasileiro desde 1971 nunca caíram para a Série B.

Flamengo: O clube carioca é uma das potências do futebol nacional e sul-americano. Com uma das maiores torcidas do mundo, o Flamengo sempre figurou na Série A, colecionando títulos e mantendo uma regularidade que o impede de ter sofrido o descenso em sua história;

São Paulo: O tricolor paulista é outro gigante que jamais conheceu a segunda divisão. O clube é reconhecido por sua estrutura e histórico de conquistas, incluindo três títulos mundiais. A permanência ininterrupta na elite é um dos grandes orgulhos de sua torcida;

A história do grupo e a recente queda do Santos

Por décadas, um grupo maior de clubes ostentava o status de nunca ter sido rebaixado. Esse “clube dos cinco” originais era formado por Flamengo, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. No entanto, o cenário mudou drasticamente nos últimos anos, provando a competitividade e a dificuldade do torneio.

A lista começou a diminuir com quedas de gigantes que abalaram o futebol brasileiro:

Internacional: O clube gaúcho foi rebaixado pela primeira vez em 2016;

Cruzeiro: A equipe mineira sofreu seu primeiro descenso em 2019, em meio a uma grave crise financeira e institucional;

Santos: O mais recente a deixar a lista foi o Santos. O time que revelou Pelé e Neymar foi rebaixado pela primeira vez em sua história ao final da temporada de 2023, um marco negativo que redefiniu o seleto grupo;

Casos especiais e curiosidades sobre o rebaixamento

Além dos clubes que efetivamente nunca caíram, existem outras situações que merecem destaque para um entendimento completo do tema.

O caso do Cuiabá: O Cuiabá é frequentemente mencionado em discussões sobre o tema, pois, desde que subiu para a Série A em 2021, o clube nunca foi rebaixado. No entanto, ele não integra a lista histórica por não ter participado de todas as edições da elite do campeonato, diferentemente de Flamengo e São Paulo;

A Chapecoense em 2016: Após o trágico acidente aéreo em 2016, a CBF e os clubes da Série A se mobilizaram em solidariedade. Foi garantido que a Chapecoense não seria rebaixada por três temporadas, independentemente de sua colocação. O clube acabou caindo em 2019, após o término do período de imunidade;

O marco do campeonato: A contagem de participações ininterruptas na elite geralmente considera o início do Campeonato Brasileiro com o nome e formato unificado a partir de 1971;

A permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é uma prova de força, gestão e regularidade esportiva. Atualmente, apenas Flamengo e São Paulo podem se orgulhar de nunca terem sido rebaixados, um feito que se tornou ainda mais exclusivo após as quedas de outros gigantes do futebol nacional. O rebaixamento do Santos em 2023 serviu como um lembrete de que, no competitivo cenário brasileiro, a tradição por si só não garante a permanência na elite.