Palmeiras e Defensa y Justicia disputam título da Recopa Sul-Americana; veja lista de vencedores

Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras



Palmeiras e Defensa y Justicia começam a busca pelo título inédito da Recopa Sul-Americana a partir das 21h30 desta quarta-feira, 7, no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina – o confronto de volta está marcado para o dia 14, no Mané Garrincha, em Brasília. Os dois times terão a primeira oportunidade de disputar o torneio, que reunia os vencedores da Libertadores e da Supercopa dos Campeões entre 1989 a 1998. Após a extinção da segunda competição, a Recopa retornou em 2003 com o modelo atual, onde o campeão do principal torneio da América do Sul encara o ganhador da Copa Sul-Americana.

Mas, afinal, quais são os times considerados “soberanos” quando o assunto é Recopa Sul-Americana? Time mais popular da Argentina, o Boca Juniors lidera a lista de vencedores com quatro títulos, seguido pelo rival River Plate, com três títulos. Entre os brasileiros, São Paulo, Internacional e Grêmio são os times com mais taças, duas para cada. Já Cruzeiro, Santos, Atlético-MG e Flamengo levaram uma edição cada.

Veja a lista completa abaixo

1989 – Nacional (Uruguai)

1990 – Boca Juniors (Argentina)

1991 – Olímpia (Paraguai)

1992 – Colo Colo (Chile)

1993 – São Paulo

1994 – São Paulo

1995 – Independiente (Argentina)

1996 – Grêmio

1997 – Velez Sarsfield (Argentina)

1998 – Cruzeiro

2003 – Olímpia (Paraguai)

2004 – Cienciano (Peru)

2005 – Boca Juniors (Argentina)

2006- Boca Juniors (Argentina)

2007 – Internacional

2008 – Boca Juniors (Argentina)

2009 – LDU (Equador)

2010 – LDU (Equador)

2011 – Internacional

2012 – Santos

2013 – Corinthians

2014 – Atlético-MG

2015 – River Plate (Argentina)

2016 – River Plate (Argentina)

2017 – Atlético Nacional (Colômbia)

2018 – Grêmio

2019 – River Plate (Argentina)

2020 – Flamengo