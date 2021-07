Palmeiras vence Fluminense por 1 a 0 e lidera o Brasileirão de maneira isolada

Gol da partida foi contra, marcado pelo zagueiro Manoel, da equipe carioca; clube paulista conquistou a nona vitória consecutiva, a sétima no torneio nacional

Foto: WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO DES20210724046 - 24/07/2021 Raphael Veiga fez a jogada do gol do Palmeiras



Com um gol contra do zagueiro Manoel, o Palmeiras venceu o Fluminense, por 1 a 0, na noite deste sábado, 24, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira chegou à nona vitória seguida, a sétima pelo torneio nacional. Os cariocas, por outro lado, ocupa a nona colocação, com 17 pontos. Esta foi a segunda derrota consecutiva do time das Laranjeiras. Na última rodada, a equipe do Rio de Janeiro perdeu pelo mesmo placar de 1 a0 para o Grêmio, no Maracanã. Com o resultado, o clube paulista lidera de maneira isolada a competição, com 31 pontos. O segundo colocado, Atlético-MG, joga neste domingo, 25, às 11h, contra o Bahia, no Mineirão. O Fluminense volta a jogar na terça-feira, 27, desta vez pela Copa do Brasil, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, às 19h15.