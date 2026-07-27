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Parreira é transferido para unidade semi-intensiva após melhora

Segundo boletim médico o técnico do tetra está 'lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada'

AFP

Ex-técnico da Seleção Brasileira e Campeão Mundial (1994) Carlos Alberto Parreira participa da cerimônia de posse do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo (fora do quadro), na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, em 9 de abril de 2019
Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin Douglas Shineidr / AFP

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira (27) o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho.

Parreira, de 83 anos, foi transferido para uma unidade semi-intensiva e está “lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, segundo seu mais recente boletim médico.

O ex-treinador foi internado no dia 16 de julho devido a uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

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