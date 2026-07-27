Parreira é transferido para unidade semi-intensiva após melhora

Segundo boletim médico o técnico do tetra está 'lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada'

Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira (27) o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho.

Parreira, de 83 anos, foi transferido para uma unidade semi-intensiva e está “lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, segundo seu mais recente boletim médico.

O ex-treinador foi internado no dia 16 de julho devido a uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.